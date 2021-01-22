Українська поп-співачка і колишня учасниця гурту "ВІА Гра" Анна Сєдокова розбурхала мережу пікантним фото.Читайте такожЕмілі Ратаковскі знялася в спокусливому монокіні на 8 місяці вагітності (фото)
Артистка на своїй сторінці в Instagram опублікувала знімок, на якому випнула на камеру соковиту попу. У кадрі вона зображена лежачи на пляжі на надувному матраці. Поп-зірка одягла лимонний роздільний купальник і блиснула сідницями.
"Без тебе мене немає. Не можу із собою нічого вдіяти",- підписала сміливе фото екс-"віагра".
Судячи з численних коментарів, шанувальники в захваті від форм Сєдокової.
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