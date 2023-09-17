Дівчина, ймовірно, втомилася від запальних танців.

Популярна співачка Анна Трінчер поділилася з шанувальниками відео, на якому тренується перед сольним концертом у Дніпрі. Дівчина влаштувала запальні танці під одну зі своїх пісень.

Вона продемонструвала спокусливі і пластичні рухи, які точно не залишать байдужими її шанувальників під час майбутнього концерту.

Крім того, виконавиця з'явилася на танцполі в білій майці і спортивних штанях. Варто відзначити, що її образ вийшов спокусливим, адже можна розглянути струнку фігуру Трінчер.

Також дівчина не одягла бюстгальтер, завдяки чому в її образі з'явилася ще одна "родзинка".

В кінці треку Трінчер просто впала. Ймовірно, вона занадто втомилася від виснажливих репетицій, тому і звалилася без ніг.

Чим відома Анна Трінчер

Анна Трінчер здобула популярність після виходу серіалу "Школа". Потім вона почала займатися блогінгом та вокалом. Дівчина досягла успіху у всіх областях.

Вона випустила багато крутих пісень, які неодноразово потрапляли в чарти - "Метелики", "Не залишай", "Зай", "Короче, понятно", "Кропива" і так далі.

Трінчер одружена з блогером Олександром Волошиним. Дітей у них поки немає. Пара називає себе чайлд-фрі.

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