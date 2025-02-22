Гуморист вже прокоментував новий статус, який йому присудили в Росії.

Мін'юст Росії визнав українського гумориста, зірку "Ліги сміху" Антона Лірника, який зрадив батьківщину та жив в РФ, "іноземним агентом". Комік, який наразі мешкає у Європі, вже відреагував на новину та різко відповів росіянам.

Разом із Лірником до списку "іноагентів" потрапили також блогер Рустем Адагамов, журналісти Ілля Азар і Жанна Агалакова, а також колумністка Єлизавета Александрова-Зоріна, пишуть пропагандистські ЗМІ. Причиною присудження їм такого статусу стали їхні висловлювання щодо війни, участь у поширенні контенту "іноагентів" та звинувачення у "дискредитації" армії РФ.

Як відомо, отримання цього статусу зобов'язує маркувати свій контент відповідними написами, подавати звіти по свої доходи та витрати, а також обмежується доступ до активів в РФ.

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У своєму Facebook Лірник прокоментував присвоєння йому статусу "іноагента", але, схоже, його це не надто турбує. Він опублікував іронічний допис, в якому натякнув, що причиною такого рішення путінського режиму могло стати його останнє творче висловлювання – моноспектакль про айтішника з Череповця за мотивами "Оповіді про Федота-стрільця" Леоніда Філатова.

Також він доповнив допис фото з українським паспортом, тим самим наголосивши, що він залишився громадянином України. А це, як він пише, і є головною причиною для внесення в список "іноагентів".

"Хтось у Росії подивився моноспектакль. Я радий, що він викликав таку реакцію. Якщо не бачили – раджу переглянути. Російським чиновникам-ідіотам: я іноземний агент за паспортом від початку. Але дякую за визнання моєї роботи", – написав комік.

Зазначимо, що ще з 2014 року шоумен будував кар'єру та жив і в Росії, і в Україні. Гуморист, попри напад окупантів, продовжував заробляти криваві рублі в країні-агресорці, а початок великої війни він застав в РФ. Щоправда, тоді він не засудив терор росіян, а, як так званий "голуб миру", закликав до миру та не назвав РФ – терористкою. Пізніше Антон виїхав до Туреччини, а потім перебрався до Іспанії. Зараз він майже не згадує про війну в соцмережах.

Нагадаємо, раніше зірка "Дизель Шоу" висловився про Антона Лірника. Олег Іваниця вважає, що обговорювати зрадників та втікачів – це деградація.

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