За пару місяців до скандальної заяви дівчина писала, що він її не ґвалтував.

У мережі опублікували скріншот листування, в якому імовірно колишня дівчина фігуранта секс-скандалу, актора Армі Гаммера Еффі Ангелова зізнається, що він її не ґвалтував. Днями вона заявила, що у 2017 році актор чотири години з неї жорстко знущався.

Скріншот опублікувало видання Daily Mail.

Зазначається, що в уривку листування за 21 січня 2021 року користувач запитує дівчину, чи все з нею в порядку та чи потрібно їй юридичне представництво.

Читайте такожФігурант секс-скандалу Армі Гаммер таємно виїхав з будинку, а у смітнику знайшли дивного манекенаІм'я Гаммера при цьому не згадується, але є розуміння, що мова йде саме про нього.

«Дякую. Я не кажу, що він ґвалтував мене. Юридичне представництво не потрібно, - відповідають з аккаунта, який нібито належить Еффі. - Я ніде не говорила, що це не було за обопільною згодою. Не розумію, чому стільки повідомлень про це».

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Автор: Катерина Шварц