Телеведучий поділився знімком з літньої відпустки.

Український телеведучий Дмитро Гордон опублікував в Instagram фотографію, на якій він позує з голим торсом. На ньому видно тільки темні сонцезахисні окуляри.

"Так, літо закінчилося", - підписав кадри Гордон.

"Атлант розправив плечі", "Ви - мамонт?", "Яка шикарна шуба", "В президенти! А Моргенштерна в міністри культури", "Те почуття, коли став ще багатшим після Моргенштерна", - пишуть шанувальники в коментарях.

Нагадаємо, днями телеведучий зустрінувся у Стамбулі з російським репером Моргенштерном. Вони записали інтерв'ю для програми "В гостях у Гордона". Хтось вважає, що це інтерв'ю - розрив, а хтось переконаний, що Гордон міг знайти героя і цікавіше.

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Автор: Діана Могилєвич