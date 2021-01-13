Відома американська реперша Азілія Бенкс викопала свого мертвого кота і зварила його останки.
Ролик з відповідним записом був опублікований в Twitter.
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"Люцифер. 2009-2020. Мій дорогий котик, спасибі тобі за все. Легенда. Ікона", - написала виконавиця.
На відео видно, як співачка дістає з могили мішок з трупом тварини, а потім варить його останки.
Азілія Бенкс - американська співачка, репер і автор пісень. Бенкс прославилася в 2011 році, коли очолила "Список крутих" в журналі New Musical Express.
Відео не рекомендується до перегляду вразливим людям, вагітним і неповнолітнім.
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