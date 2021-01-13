Азілія Бенкс зварила останки свого кота, який помер три місяці тому.

Відома американська реперша Азілія Бенкс викопала свого мертвого кота і зварила його останки.

Ролик з відповідним записом був опублікований в Twitter.

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"Люцифер. 2009-2020. Мій дорогий котик, спасибі тобі за все. Легенда. Ікона", - написала виконавиця.

На відео видно, як співачка дістає з могили мішок з трупом тварини, а потім варить його останки.

Азілія Бенкс - американська співачка, репер і автор пісень. Бенкс прославилася в 2011 році, коли очолила "Список крутих" в журналі New Musical Express.

Відео не рекомендується до перегляду вразливим людям, вагітним і неповнолітнім.

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Автор: Катерина Лиманська