У Москві госпіталізували 73-річного продюсера Барі Алібасова через передозування препаратом "Віагра".

Про це розповів піар-директор артиста Вадим Горжанкін, передає РИА Новости.

"Барі Карімовичу ввечері стало погано, викликали швидку допомогу, у нього виявився дуже низький тиск. Його госпіталізували. Якщо все буде нормально, в лікарні він пробуде до суботи", - заявив Горжанкін.