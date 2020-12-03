Барі Алібасова знову госпіталізували / фото Вікіпедія

У Москві госпіталізували 73-річного продюсера Барі Алібасова через передозування препаратом "Віагра".

Про це розповів піар-директор артиста Вадим Горжанкін, передає РИА Новости.

"Барі Карімовичу ввечері стало погано, викликали швидку допомогу, у нього виявився дуже низький тиск. Його госпіталізували. Якщо все буде нормально, в лікарні він пробуде до суботи", - заявив Горжанкін.

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За його словами, одна з версій різкого погіршення самопочуття продюсера – "передозування препаратом "Віагра".

Отруєння Барі Алібасова: що відомо

  • Торік Барі Алібасов випадково переплутав рідину для очищення труб з соком і випив її, внаслідок чого продюсер потрапив в реанімацію з опіком стравоходу четвертого ступеня, опіком шлунка другого ступеня і опіком дихальних шляхів.
  • Кілька місяців тому, за повідомленнями ЗМІ, Алібасова госпіталізували в психлікарню.

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Автор: УНІАН