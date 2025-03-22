Акторка зізналася, що завжди відчувала себе "дивачкою".

Британська акторка Белла Рамзі, найбільш відома за серіалами "Гра престолів" та "Останні з нас", прикрасила обкладинку британського Vogue. В інтерв'ю для видання 21-річна зірка зізналася, що у неї діагностували аутизм.

Як поділилася вона з Vogue, діагноз медики поставили їй під час її участі у першому сезоні "Останніх з нас". Тоді знімання проходили у Канаді. Один з її колег помітив, що в акторки є симптоми аутизму, оскільки в його дочки такий самий психологічний розлад. Після спілкування з чоловіком Рамзі звернулася по допомогу до медиків та пройшла обстеження, внаслідок якого було встановлено, що в неї аутизм.

Водночас артистка зізналася, що завжди підозрювала, що в неї може бути аутизм. За її словами, ще за часів навчання у школі вона почувалася "дивачкою" і "одиначкою". Їй більше подобалося проводити час з дорослими, а також вона була гіперчутливою до міміки й мови тіла інших людей.

Відео дня

Знаменитість каже, що аутизм не псує їй життя, а навпаки навіть позитивно впливає на її акторську майстерність. Цей розлад зробив її більш уважною до інших людей та допоміг здобути нові навички. Сама Белла називай свій діагноз "звільненням".

"Діагноз дає мені змогу йти світом із великою поблажливістю до себе через те, що я не можу виконувати прості повсякденні завдання, які, здається, можуть робити всі інші. Я завжди спостерігала за людьми й вчилася у них. Необхідність більше вчитися вручну тому, як спілкуватися і взаємодіяти з оточенням, допомогла мені в акторській грі", – розповіла британка.

До слова, Рамзі зіграла у серіалі "Останні з нас", знятому за мотивами відомої відеогри, дівчинку Еллі. Вже 14 квітня на екрани вийде другий сезон картини. Також акторка відома за роллю Ліанни Мормонт у культовому серіалі "Гра престолів".

Зазначимо, що артистка ідентифікує себе як небінарна особистість. Це люди, які не називають себе ані жінкою, ані чоловіком. Зазвичай вони просять, аби у зверненні до них використовували займенники "вони", "ми". Однак сама Белла раніше в інтерв'ю для The New York Times наголосила, що не переймається через це і для неї неважливо, які займенники використовують щодо неї.

Нагадаємо, раніше у Каньє Веста виявили новий психічний розлад. Репер тривалий час думав, що в нього біполярний розлад, але після обстеження медики діагностували в артиста аутизм. Знаменитість розповів, які в нього є симптоми розладу та як вони впливали на його рідних.

Вас також можуть зацікавити новини: