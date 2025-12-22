Художник знову зобразив дітей.

У Лондоні майже одночасно з’явилися два ідентичні мурали, авторство яких пов’язують із відомим вуличним артистом Бенксі.

Як пише BBC, один із них був помічений у районі Бейсвотер на заході столиці - на стіні над гаражами на Queen’s Mews. Згодом Бенксі підтвердив авторство саме цієї роботи, опублікувавши її зображення у своєму Instagram-акаунті. Коментарів про її сенс він не залишив.

Мурали виконані у чорно-білій гамі й зображують дітей, які лежать на спині в зимовому одязі - гумових чоботах, пальтах і в’язаних шапках - та дивляться вгору, вказуючи на небо. Майже ідентичне зображення з’явилося біля вежі Centre Point у центрі Лондона.

Художник Деніел Ллойд-Морган вважає, що вибір локацій і сам сюжет є посланням Бенксі щодо проблеми дитячої бездомності, особливо актуальної в період різдвяних свят:

"Всі добре проводять час, але є багато дітей, які не мають гарного настрою на Різдво. Люди, які проходять повз мурал, ігнорують його. Це жвавий район. Досить прикро, що люди не зупиняються. Вони проходять повз бездомних і не бачать, як вони лежать на вулиці".

Видання зазначає, що Centre Point має символічне значення в історії соціальних протестів у Лондоні. Будівля роками була символом житлової кризи, а благодійна організація, яка допомагає бездомним, навіть взяла собі аналогічну назву.

Нагадаємо, раніше у Львові одразу після обстрілу помітили мурал, виконаний у стилі, який нагадує Бенксі. Згодом у авторстві малюнку зізнався український художник Андрій Єрмоленко.

