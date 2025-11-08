Стиль малюнку одразу нашновхнув на думки про відомого митця.

Після нічного масованого обстрілу України у Львові виявили графіті, яке нагадує стиль скандально відомого англійського андерграундного художника Бенксі.

Першим знімок графіті опублікував користувач Instagram під ім'ям severynkhobzey. Чоловік повідомив, що виявив його під час пробіжки Стрийським парком. Він згадав у дописі профіль анонімного митця Banksy, спитавши, чи він це намалював.

Невдовзі це фото опублікував у своєму Telegram-каналі очільник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький. Він також припустив, що малюнок міг створити англієць:

"Дякуємо оборонцям неба, які тримають парасолю захисту над нашими дітьми. Думками з Дніпром, Харківщиною, Кіровоградщиною, Миколаївщиною, Сумщиною та іншими областями, які сьогодні пережили дуже важку ніч".

Бенксі - це псевдонім одного з найвідоміших і найзагадковіших сучасних митців світу. Британський стріт-арт художник, активіст і сатирик створює свої роботи у формі графіті з потужним соціальним або політичним підтекстом.

У листопаді 2022 року митець створив сім муралів в Україні. Малюнки були створені на пошкоджених через війну будівлях Київської області.

