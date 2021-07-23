Користувачі обурені зачіскою співачки і радять їй "подружитися" з гребінцем.

Російська співачка Алла Пугачова рідко виходить на публічні заходи і нечасто з'являється в соціальних мережах. Крістіна Орбакайте, донька Примадонни, показала, як зараз виглядає 72-річна зірка. Зовнішній вигляд артистки злякав фанатів.

Відео, на якому Пугачова з'явилася в неохайному вигляді, Орбакайте опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

"Імпровізація на тему "Німе кіно". Часом є шарм в засмученому роялі!",- написала донька Примадонни.

На відео Пугачова весело грає на музичному інструменті, проте увагу фанатів привернуло інше: розпатлане волосся і дивний вигляд артистки. Деякі навіть заявили про "рідку" шевелюру Примадонну.

"А що у Алли Борисівни з зачіскою? На неї гребінець образився?", "хоча б зрідка розчісувалася, неприємно виглядає", "боже, на голові то що? При всій повазі"," бліда тінь Примадонни, сумно це все бачити", "а волосся рідшає, вже не та Алла, не та", - написали перелякані виглядом Пугачової коментатори.

Не всі коментатори виявилися настільки прискіпливі до зовнішнього вигляду Пугачової. Деякі відзначили, що Примадонні вже давно не 20 років, тому вона має право "красиво постаріти".

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Автор: Іван Бойко