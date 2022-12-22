Радник ОПУ розповів про загибель друга.

Радник ОПУ Олексій Арестович поділився сумною новиною - на війні загинув його друг Олександр Снєгуровський. Чоловік захищав Україну на Бахмутському напрямку.

На своїй сторінці в Facebook Арестович розповів, що Снєгуровський був актором "Чорного квадрата", працював шеф-кухарем. Чоловік давно жив у Каліфорнії, переїхавши туди до сім'ї, але після початку повномасштабного російського вторгнення, закупивши на всі накопичені гроші військове спорядження, приїхав в Україну волонтером, а потім дуже швидко став солдатом.

"Наполегливо вчився, десятки разів виходив за лінію, був одним з найкращих розвідників. Відмовився йти з вкрай небезпечної позиції (хоча мав можливість) і загинув на ній у важкому бою. Залишилися дружина і маленький син", - поділився горем радник ОПУ.

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Нагадаємо, 19 грудня на війні загинув заслужений артист України, хореограф Сергій Шкварченко. Він потрапив під мінометний обстріл.

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