Сюрприз чекав на дівчину на парковці.

Український блогер Олександр Волошин вирішив порадувати свою дружину і подарувати їй те, про що вона давно мріяла. Анна Трінчер навіть не здогадувалася, що саме це буде.

Як виявилося, Волошин подарував своїй дружині розкішний автомобіль Porsche Macan, вартість якого перевищує 2,5 мільйонів гривень.

Крім того, блогер підготувався до такого сюрпризу. Він привів свою дружину на стоянку з закритими очима. А коли зняв пов'язку, вона побачила автомобіль своєї мрії.

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"Нехай їздить і не ламається! Дуже сильно кохаю тебе", - сказав Волошин.

"Мій найкращий чоловік. Пишаюся, кохаю, ціную! Ти робиш мене щасливою", - відповіла Трінчер.

Зазначимо, Волошин любить робити дорогі подарунки своїм близьким. Раніше він подарував своїй мамі путівку в Таїланд на трьох, а також автомобіль.

Крім того, Трінчер також отримує від чоловіка розкішні подарунки. Наприклад, після операції зі збільшення грудей Волошин вручив їй сумочку одного з всесвітньо відомих брендів.

Нагадаємо, Трінчер переносить концерти через проблеми зі здоров'ям.

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