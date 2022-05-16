Також він подякував гурту Kalush Orchestra за підтримку.

Боєць "Азова" Орест, який зараз обороняє завод "Азовсталь", заспівав хіт українського гурту Kalush Orchestra - "Stefania".

Під час виконання пісні чути звуки вибухів, які останні кілька тижнів не вщухають у самому серці Маріуполя - на заводі.

"Вітаємо Kalush Orchestra з перемогою на Євробаченні з самого серця Маріуполя. Спасибі за підтримку", - підписав ролик Орест у своєму Instagram.

Нагадаємо, Kalush Orchestra звернувся зі сцени Євробачення із закликом допомогти врятувати захисників "Азовсталі" та Маріуполя.

Пізніше полк "Азов" відреагував на такий вчинок представників України на Євробаченні.

"Спасибі групі Kalush Orchestra за підтримку! Слава Україні!"- написали захисники.

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