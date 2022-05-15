В "Азові" подякували українському гурту.

Полк "Азов" подякував українському гурту Kalush Orchestra за підтримку зі сцени міжнародного конкурсу Євробачення 2022.

Про це йдеться у повідомленні Telegram-каналу загону спеціального призначення "Азов".

"Дякуємо гурту Kalush Orchestra за підтримку! Слава Україні!" - написали захисники.

Нагадаємо, гурт Kalush Orchestra, який представляв Україну на пісенному конкурсі Євробачення 2022 в італійському Турині, одразу після свого виступу закликав врятувати захисників заводу "Азовсталь" та Маріуполя. Все це транслювалося у прямому ефірі конкурсу на багато країн світу.

Варто зазначити, що наш гурт переміг у конкурсі, і за традицією Євробачення 2023 має відбутися в Україні.

Довідка УНІАН. Рано вранці 24 лютого російські війська вдерлися в Україну. Окупантам вдалося заблокувати Маріуполь. Місто захищає полк "Азов".

Бійці "Азова" та чимало мирних жителів знайшли прихисток на заводі "Азовсталь". Російський президент Володимир Путін публічно наказував не штурмувати територію заводу, але окупанти все одно проводили штурмові дії.

Пізніше з території підприємства вдалося евакуювати сотні цивільних.

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