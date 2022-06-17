Родич телеведучої нагадав, що на території України йдуть важкі бої і щодня гинуть люди.

Молодший брат ведучої Катерини Осадчої Володимир до повномасштабного вторгнення РФ досить часто бував за кордоном, проте останні місяці він проводить вдома на Батьківщині. Нещодавно через свій невеликий Instagram-блог він звернувся до людей з усього світу з проханням не забувати про те, що в Україні точаться запеклі бої.

"Багато хто за кордоном думає, що наша війна закінчилася або що ситуація стає кращою. Фактично, зараз ми тут вчимося жити в нових умовах, не падати духом і всіляко підтримувати один одного", - написав Володимир.

Зазначимо, зараз чоловік перебуває у Львові. Там він у спорткомплексі навчає дітей і дорослих вейксерфінгу. Кадр "робочого процесу" Володимир Осадчий виклав в Instagram.

Нагадаємо, Осадча перерахувала гарячі точки, з яких найбільше запитів щодо пошуку зниклих людей.

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