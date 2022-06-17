Молодший брат ведучої Катерини Осадчої Володимир до повномасштабного вторгнення РФ досить часто бував за кордоном, проте останні місяці він проводить вдома на Батьківщині. Нещодавно через свій невеликий Instagram-блог він звернувся до людей з усього світу з проханням не забувати про те, що в Україні точаться запеклі бої.
"Багато хто за кордоном думає, що наша війна закінчилася або що ситуація стає кращою. Фактично, зараз ми тут вчимося жити в нових умовах, не падати духом і всіляко підтримувати один одного", - написав Володимир.
Зазначимо, зараз чоловік перебуває у Львові. Там він у спорткомплексі навчає дітей і дорослих вейксерфінгу. Кадр "робочого процесу" Володимир Осадчий виклав в Instagram.
Нагадаємо, Осадча перерахувала гарячі точки, з яких найбільше запитів щодо пошуку зниклих людей.
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