Виконавиця перейменувала свій профіль в Instagram. Раніше вона неодноразово заявляла про наміри змінити ім'я.

Американська поп-виконавиця Брітні Спірс заявила, що змінила ім'я. Про це вона розповіла своїм шанувальникам в Instagram-блозі і перейменувала свій профіль.

Тепер її звуть Рівер Ред (River Red перекладається з англійської як "річка червона").

Деякі шанувальники припускають, що це посилання на її давній роман з Джастіном Тімберлейком - партнери були у стосунках з 1997 по 2002 рік. Після розриву Тімберлейк випустив пісню "Cry me a river".

Відео дня

Також напередодні Брітні поділилася з шанувальниками архівним відео з Джастіном, де вони грали в баскетбол. Кадри поп-виконавиця прокоментувала так: "Коли ми разом кидали м'ячі в кільця... Ось тоді і відбувалися чудеса".

Зазначимо, що ще у вересні 2022 року Спірс заявляла, що хотіла б змінити ім'я. Правда, тоді вона планувала змінити Брітні на Бруклін. Чим було обґрунтовано таке рішення - невідомо.

Брітні Спірс зараз

У 2021 році суд припинив 13-річну опіку батька над Спірс - Джеймс Спірс у 2008 році оформив опікунство над співачкою, так як вона потрапила в психіатричну лікарню через серйозні проблеми з алкоголем і наркотиками.

У Брітні Спірс двоє синів - 16-річний Шон Престон і 15-річний Джейден. З 2008 року вона позбавлена права з ними спілкуватися. Попри те, що опіку суд скасував, материнські права виконавиця ще не повернула.

Раніше вона заявляла, що планує написати книгу про те, як її батько над нею знущався, будучи опікуном.

Нагадаємо, Брітні Спірс повністю оголилася на пляжі і розставила ноги.

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