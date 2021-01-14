Актора вигнали з магазину за те, що він не надів медичну маску.

Відомого актора Брюса Вілліса вигнали з магазину за те, що він не надів медичну маску. Зараз же він вирішив відповісти на критику на свою адресу.

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Про це повідомляє people.

"Це було помилкове рішення. Залишайтеся в безпеці, і давайте продовжимо носити маски", - сказав актор.

Користувачі мережі обурилися вчинком Брюса, адже він міг натягнути на обличчя бандану, яка висіла у нього на шиї. При цьому він і цього не зробив.

Варто відзначити, що інцидент стався в Лос-Анджелесі. Це місто стало однією з гарячих точок коронавірусу в США.

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Автор: УНІАН