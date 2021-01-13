Інцидент стався в Лос-Анджелесі.

Американські ЗМІ оприлюднили інформацію про те, що відомого актора Брюса Вілліса вигнали з магазину через те, що він не надів медичну маску.

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Відзначається, що Брюс зайшов в магазин за покупками, але не надів маску. У нього на шиї бовталася бандана, яку він також не захотів натягнути на обличчя.

Працівники магазину попросили актора надіти медичну маску, але він відмовився. За порушення правил карантину Вілліса виставили за двері.

Артист зізнався в коментарі People, що «зробив помилку в судженні». Він закликав людей дотримуватися заходів безпеки і продовжувати носити маски.

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Автор: УНІАН