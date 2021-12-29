Дівчина прокотилася на своєму позашляховику по трамвайних коліях.

Претендентка на Міс Україна 2021 Юлія Андрієнко в Харкові відзначилася нахабною поведінкою на дорозі. Дівчина без докорів сумління вирішила об'їхати пробку по трамвайних коліях.

Відповідне відео опублікував Telegram-канал "Труха".

Відзначається, що інцидент стався на Салтівському шосе ввечері у вівторок, 28 грудня. Андрієнко виїхала на трамвайні колії, щоб об'їхати затор, що утворився на дорозі.

"Говорила, що мені не можна високу машину, інакше я буду нахабніти. І я не помилялася", - заявила претендентка на Міс Україна 2021.

Варто відзначити, що дівчина сама знімала те, як їде по трамвайних коліях, на відео, а потім виклала в Instagram-сторіс. Вчора весь Харків встав у заторах через снігопад і дівчина вирішила, мабуть, проявити свою "кмітливість". Наразі цього відео вже немає в Instagram.

Нагадаємо, що згідно з пунктом 11.9. правил дорожнього руху "забороняється виїжджати на трамвайні колії зустрічного напрямку, відокремлені від проїжджої частини трамвайні колії та розділову смугу".

Як раніше повідомляв УНІАН, Олександра Яремчук стала володаркою титулу "Міс Україна 2021". Дівчина обійшла 25 конкуренток, після чого на неї наділи ексклюзивну корону за 3 мільйони доларів.

Вас також можуть зацікавити новини: