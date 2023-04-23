При цьому співачка нібито не вперше донатить на зброю для знищення російських окупантів.

Співачка українського походження Ані Лорак, яка активно будувала кар'єру в Росії, попри війну, задонатила десятки тисяч гривень на дрони для знищення російських загарбників.

Про це повідомив український активіст, волонтер та блогер Сергій Стерненко.

Сьогодні Стерненко оголосив мегазбір на 500 FPV-дронів для знищення російських окупантів. Впродовж дня блогер повідомляв про процес збору, а згодом ошелешив новиною про те, що чималу суму задонатила Ані Лорак.

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"80 000 грн від Ані Лорак! Дякуємо Кароліні, яка навіть у таких непростих умовах продовжує підтримувати боротьбу проти російських виродків", - зазначив Стерненко.

Коментатори не повірили, що це правда, тому закидали Стерненка питаннями про те, чи не жарт це. Зважаючи на кількість подібних коментарів волонтер зробив уточнення.

"Друзі, це не жарт. Ані Лорак не вперше допомагає ЗСУ", - зазначив він.

Ані Лорак - позиція щодо війни

Ані Лорак - справжню ім'я Кароліна Куєк, співачкаа українського походження. Попри війну, яку Росія розв'язала в Україні після 2014 року, Ані продовжувала будувати кар'єру в РФ.

Свою позицію щодо великого вторгнення зірка озвучувала неохоче. Нещодавно Лорак, прикриваючись Богом, знову безглуздо виправдалася за втечу з України.

Згодом в інтерв'ю російській блогерці співачка зізналася, що їй важко жити, усвідомлюючи, що на батьківщині їй більше не раді.

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