Українська співачка Світлана Лобода, яка активно гастролювала по Росії після анексії Криму та початку війни на Донбасі, опинилася у центрі нового скандалу.
Як повідомляє "Радіо Свобода", зірка приїхала в один із найбільших центрів для біженців у Варшаві. Вона привезла побутову техніку, спортивне знаряддя для дитячого майданчика. Втім, без конфліктних ситуацій не обійшлося.
На зустрічі було кілька десятків людей. Із зали співачку запитали: "Хто Путін?". На що вона відповіла: "Це не людина". Також у Лободи запитали, чи вона даватиме концерти у Росії. Знаменитість відповіла, що "це неможливо".
"Ну як можливо давати концерти в росії, якщо я покинула все, залишила свою кар'єру, яка була на піку і просто сказала всім "до побачення", - сказала Лобода.
Частина людей, побачивши Світлану Лободу, демонстративно йшла геть. На заході були присутні і її прихильники. На відео з місця події чутно, що люди із залу пригадали зірці, як вона "нещодавно кричала, що Путін хороший".
"Вона приїжджає, маніпулює оцією показною добротою. Це реально огидно", - прокоментувала одна з біженок.
Інші скандали Лободи
Нагадаємо, що перед цим Лобода публічно принизила дівчину з плакатом "Харків без Лободи". Вона підійшла до юної мешканки Харкова і з посмішкою питала, хто їй заплатив за її протест.
Незабаром Лобода спробувала вибачитися за свій вчинок, однак викликала лише нову хвилю хейту. Лобода стверджувала, що просто "невдало пожартувала".
А зовсім нещодавно Лобода оскандалилася на одному з концертів. Зірка, яка до повномасштабного вторгнення активно гастролювала по Росії, виступила із російськомовними хітами, обмотавшись українським прапором.