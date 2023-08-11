Зірці пригадали її кар'єру в Росії, коли в Україні вже тривала війна.

Українська співачка Світлана Лобода, яка активно гастролювала по Росії після анексії Криму та початку війни на Донбасі, опинилася у центрі нового скандалу.

Як повідомляє "Радіо Свобода", зірка приїхала в один із найбільших центрів для біженців у Варшаві. Вона привезла побутову техніку, спортивне знаряддя для дитячого майданчика. Втім, без конфліктних ситуацій не обійшлося.

На зустрічі було кілька десятків людей. Із зали співачку запитали: "Хто Путін?". На що вона відповіла: "Це не людина". Також у Лободи запитали, чи вона даватиме концерти у Росії. Знаменитість відповіла, що "це неможливо".

"Ну як можливо давати концерти в росії, якщо я покинула все, залишила свою кар'єру, яка була на піку і просто сказала всім "до побачення", - сказала Лобода.

Частина людей, побачивши Світлану Лободу, демонстративно йшла геть. На заході були присутні і її прихильники. На відео з місця події чутно, що люди із залу пригадали зірці, як вона "нещодавно кричала, що Путін хороший".

"Вона приїжджає, маніпулює оцією показною добротою. Це реально огидно", - прокоментувала одна з біженок.

Інші скандали Лободи

Нагадаємо, що перед цим Лобода публічно принизила дівчину з плакатом "Харків без Лободи". Вона підійшла до юної мешканки Харкова і з посмішкою питала, хто їй заплатив за її протест.

Незабаром Лобода спробувала вибачитися за свій вчинок, однак викликала лише нову хвилю хейту. Лобода стверджувала, що просто "невдало пожартувала".

А зовсім нещодавно Лобода оскандалилася на одному з концертів. Зірка, яка до повномасштабного вторгнення активно гастролювала по Росії, виступила із російськомовними хітами, обмотавшись українським прапором.

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