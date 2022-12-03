Відомий телеведучий розкрив справжню позицію артистки з України Maruv щодо війни.

Український телеведучий Анатолій Анатоліч висловився про Maruv - співачку, яка народилася і виросла в Україні, а тепер виступає в Росії і цинічно мовчить про вбивства співгромадян. Анатоліч переконаний, що артистка чекала на "русский мир" і з радістю зустрічала б окупантів у Києві.

У своєму блозі він також виклав скріншот листування в Instagram з Анною Корсун (справжнє ім'я Maruv). На його заклик відреагувати на вбивчу війну знаменитість нічого не відповіла, а пізніше її профіль був заблокований для користувачів на території України.

Ось що ще додав Анатолій Анатоліч:

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"Жодного слова про війну в Україні або про обстріли рідного Павлограда від Maruv не було. Ну і х*й з нею. Її справа. Скажу більше. Точно знаю, що Maruv чекала на "русский мир" і точно зустрічала б у Києві окупантів".

Зазначимо, про Maruv Анатоліч згадав, бо поїхав на схід. У своєму блозі він поділився, що побував у Донецькій області.

На зворотній дорозі він зупинився в Павлограді - місті, де народилася Анна Корсун.

Нагадаємо, у Повалій, MARUV, Сєдокової та інших артистів-путіністів хочуть відібрати український паспорт.

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