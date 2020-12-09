До челленджу приєдналися Ніколь Кідман, Елізабет Бенкс, Різ Візерспун, Галь Гадот, Марк Руффало, Наталі Портман, Мерайя Кері, а також Шерон Стоун.

Голлівудські знаменитості влаштували святковий різдвяний челендж в Instagram.

Читайте такожSafeHands: відома супермодель взяла участь у "коронавірусному" челенджі (відео)Про це пише Esquire.

До челленджу приєдналися Ніколь Кідман, Елізабет Бенкс, Різ Візерспун, Галь Гадот, Марк Руффало, Наталі Портман, Мерайя Кері, Шерон Стоун.

Різдвяний челендж в Instagram: у чому сенс

Завдання в тому, щоб зробити колаж зі свого фото та знімка іншої людини або персонажа, розмістивши його у себе на плечі. Причому, важливо, щоб ім'я цього персонажа римувалося з ім'ям автора колажу.

Акція нагадує святкову традицію Elf on the Shelf (Ельф на полиці): перед Різдвом дорослі садять на полицю шафи фігурку ельфа, який, за легендою, стежить за дитиною і доповідає Санта Клаусу, чи добре той себе вів.

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Автор: УНІАН