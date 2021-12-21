Ivan NAVI є улюбленцем серед молодих дівчат.

Український артист Ivan NAVI, який нещодавно записав фіт з Тіною Кароль, у програмі "Хто зверху?" розповів, як фанатки його дивують на концертах.

За словами артиста, на концерті він подав глядачам руку, щоб бути ближче до них. Але в цей момент відчув, що одна з фанаток цілує йому руку.

"Нещодавно на концерті вперше в житті мені цілували руки. Я люблю подавати руки зі сцени, щоб бути ближче до публіки. А тут такий поворот. Я ще такого не бачив і не відчував", - сказав артист.

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"Я думав, що вже сватання відбувається, тому що мама і коровай", - додав артист.

Хто такий Ivan NAVI

Ivan NAVI - український співак, дворазовий номінант музичної премії YUNA. Його пісня "Коли немає тебе" стала піснею 2020 року на радіостанціях України.

У 2015 році став одним з учасників шоу "Співай як зірка" на телеканалі Україна, де Івана помітив Кузьма Скрябін. Саме він і подав ідею сценічного імені Ivan NAVI.

У лютому 2019 року Ivan NAVI взяв участь у Національному відборі на "Євробачення 2019".

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Автор: Діана Могилєвич