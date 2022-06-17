Салем опублікував відео з передової, продемонструвавши один день з життя військових.

Український телеведучий і ресторатор Даніель Салем, який зараз у лавах ЗСУ захищає Україну від російських загарбників, показу відео одного бою.

У своєму Instagram Салем опублікував відео, що складається з декількох фрагментів. На ньому можна побачити, як пройшов день і бойове завдання однієї з бойових групи українських захисників.

Кадри з передових позицій ЗСУ супроводжуються добірним солдатським гумором і демонструють бойові поранення військових.

Салем повідомив, що в бою його контузило, а в їх загоні чотири бійці отримали легкі поранення. На відео він лежав на землі. Всього в загоні чотири трьохсотих, вони отримали легкі поранення і їх готуються вивезти в безпечне місце.

Також на відео зірковий ведучий продемонстрував автомобіль з вибитими шибками.

"Близько... Люблю тебе, моя Україно! Не втомлююся говорити тобі про це! Воїни! Козаки! Брати! Ліве вухо навряд чи буде чути, легка контузія, а так я в строю", - підписав Салем своє відео.

Нагадаємо, з самого початку повномасштабної війни Росії проти України Даніель Салем вступив до лав ЗСУ, щоб захищати країну від російських окупантів.

Раніше Салем розповів, як війна змінила його життя. За його словами, був момент, коли він ледь не попрощався з життям.

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