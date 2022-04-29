Андрій Данилко обурився тим, що Тарзан підтримує жорстоку політику Путіна і криваву війну в Україні.

Український артист Андрій Данилко, який прославився образом Вєрки Сердючки, прокоментував висловлювання чоловіка Наташі Корольової, російського стриптизера Тарзана. Свою позицію він висловив в інтерв'ю YouTube-каналу "Говорящие головы".

Повідомляється, що Наташа Корольова намагається всидіти на двох стільцях, тому ніяк не висловлювалася щодо війни в Україні, продовжуючи давати концерти в Росії. А ось її чоловік Тарзан відкрито підтримує політику Путіна.

"Слухаю відео Тарзана... Це жах, як таке можна сказати, коли у тебе дружина – українка з Києва. Він так вважає, він же колишній військовий: "такого не може бути". Ти знаєш, що може бути? У мене перед очима Буча або Гостомель. Знову ж таки, я йому не суддя. Я розумію, що він якось по-своєму зомбований. Але, можливо, він так думає ... що сказати? Я не знаю. Напевно, вони бояться", - сказав Андрій Данилко.

Зазначимо, мама і сестра Наташі Корольової, які зараз знаходяться в США, підтримують Україну, засуджують війну, розв'язану Путіним, і навіть відписалися від Сергія Глушка в соціальній мережі.

Нагадаємо, Гордон жорстко "пройшовся" по Корольовій і Тарзану. Журналіст назвав співачку ідіоткою, а її чоловіка - тупим.

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