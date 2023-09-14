Артист скасував майбутній концерт.

Популярний артист Володимир Дантес поділився з шанувальниками поганою новиною - він змушений скасувати сольний концерт у Харкові.

Як виявилося, ДСНС міста заборонила проводити масові заходи з метою безпеки.

"Для мене і організаторів ваша безпека - найважливіше. Тому діємо в рамках чинного законодавства. Два тижні ми намагалися вирішити це питання, але нам не вистачило сил", - сказав Дантес в інста-сторіз.

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Він додав, що концерт саме скасовується, а не переноситься. За його словами, він цінує гроші кожного українця і не знає, що може статися завтра.

"Я не хочу заморожувати ваші гроші. Поважаю ваші витрати. Тому що не знаю, що буде з нами через рік. А може ДСНС скоро дадуть дозвіл і я одразу приїду. Ви можете здати або обміняти квитки в інших містах, якщо вирішите їхати", - додав артист.

Зазначимо, Володимир Дантес регулярно виступає на благодійних концертах. Крім того, він активно допомагає ВСУ. Відомо і те, що артист поширює збори на армію і сам донатить.

Нагадаємо, нещодавно Дантес випустив новий альбом "Кити". До нього увійшли як вже відомі пісні, так і нові. Співак, як відзначили фанати, розкрився як чуттєвий і дуже глибокий артист.

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