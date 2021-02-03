На думку Астаф'євої, справжня радість спостерігати за жінкою, яка закохана.

Українська співачка та модель Даша Астаф'єва зізналася, що не втомлюється милуватися жінками.

Читайте такожНапівгола під водою: Даша Астаф'єва вразила мережу "чарівним" образом (фото)Про це вона написала у своєму Instagram, опублікувавши новий відвертий знімок.

«Жінки – дивовижні і найбільш хвилюючі істоти в цьому світі. Я ніколи не втомлююся милуватися ними: як вони ходять, як полу лежать або як поправляють зачіску обома руками. Я із задоволенням вивчаю мову їхніх невловимих рухів - вона різна у всіх жінок, – кожна зміна пози – кожен поворот голови», – зазначила вона.

На її думку, справжня радість спостерігати за жінкою, коли вона закохана: «Її обличчя стає променисте і сяє, всі лінії тіла якось згладжуються і «звучать» по-новому».

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Автор: УНІАН