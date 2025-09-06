Українська блогерка, колишня переможниця шоу "Холостяк" Даша Квіткова виходить заміж на футболіста, півзахисника київського "Динамо" Володимира Бражка.

Про це дівчина повідомила у своєму Instagram-акаунті у суботу, 6 вересня. Вона опублікувала зворушливі фотографії з місця, де їй освідчився чоловік. Судячи зі знімків, він влатшував їй романтичне побачення:

"Тисячу разів "так". The angels up in the cloud, are jealous knowing we found".

Так Квіткова процитувала слова з пісні Алекса Воррена "Ordinary", які перекладаються як "ангели на хмарах заздрять, знаючи, що ми знайшли".

