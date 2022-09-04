Примадонна оплакує Михайла Горбачова.

Російська співачка Алла Пугачова оплакує останнього президента СРСР Михайла Горбачова, який помер 30 серпня. Відомо, що 3 вересня його поховали в Москві, на похорон прийшла і сама Примадонна.

Пізніше на її сторінці в Instagram з'явився пост, в якому вона висловила весь свій біль від тяжкої втрати.

"Давно я так не ридала. Пішла епоха, в якій ми знайшли свободу, перестали бути "Імперією Зла" для всього світу і зник страх за майбутнє своїх дітей. І головне: Горбачов відкидав насильство як спосіб політики і утримання власної влади. Всі не без гріха і політики теж. Головне, щоб помилки не були смертельні для всього людства. Кудись пропало людинолюбство і благородство. Пропало вміння йти на компроміс, якщо цей компроміс в інтересах народу, який мріє жити без тривоги за майбутнє своїх дітей. Давайте шукати разом. Сподіваюся ще не пізно", - написала Пугачова.

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Нагадаємо, раніше фото Пугачової на похоронах Михайла Горбачова привело мережу в жах.

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