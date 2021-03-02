Модель продовжує розбурхувати уяву шанувальників своїми відвертими образами і радувати їх новими знімками, які вона викладає в Instagram.
Читайте такожМодель Демі Роуз поділилася знімками з відпочинку в ІспаніїНа новому знімку Роуз позує біля зеркала і раковини для миття рук. Для фото модель одягла біле боді від @prettylittlething з короткими рукавами і глибоким декольте, яке вигідно підкресло груди дівчини.
Модель зав'язала два хвости, залишивши частину волосся розпущеним і нанесла легкий нюдовий макіяж.
"Зустрінь мене о 04:44 у мріях", - підписала знімок модель.
Також Роуз вказала локацію, де було зроблене фото - це популярний іспанський курорт Ібіца.
Підписники моделі прийшли в захват від її образу і засипали модель компліментами.
Хто така Демі Роуз
Демі Роуз народилася 27 березня 1995 року в британському місті Бірмінгем.
Кілька років тому Роуз стала найсексуальнішою дівчиною планети за версією видання Zoo Magazine.
Навколо розкішних форм моделі ходять плітки: кажуть, що Демі лягала під ніж для збільшення грудей і сідниць. Хоча сама Роуз це заперечує.
Новини по темі
- Модель Демі Роуз блиснула грудьми у обтислому боді
- Відома модель на камеру похизувалася своєю попою
- Модель Демі Роуз у ефектній жовтій сукні похизувалася своїми принадами
- Відома модель оголилася на березі моря
Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram