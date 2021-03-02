25-річна британська модель поділилася з шанувальниками новими фото.

Модель продовжує розбурхувати уяву шанувальників своїми відвертими образами і радувати їх новими знімками, які вона викладає в Instagram.

Читайте такожМодель Демі Роуз поділилася знімками з відпочинку в ІспаніїНа новому знімку Роуз позує біля зеркала і раковини для миття рук. Для фото модель одягла біле боді від @prettylittlething з короткими рукавами і глибоким декольте, яке вигідно підкресло груди дівчини.

Модель зав'язала два хвости, залишивши частину волосся розпущеним і нанесла легкий нюдовий макіяж.

"Зустрінь мене о 04:44 у мріях", - підписала знімок модель.

Також Роуз вказала локацію, де було зроблене фото - це популярний іспанський курорт Ібіца.

Підписники моделі прийшли в захват від її образу і засипали модель компліментами.

Хто така Демі Роуз

Демі Роуз народилася 27 березня 1995 року в британському місті Бірмінгем.

Кілька років тому Роуз стала найсексуальнішою дівчиною планети за версією видання Zoo Magazine.

Навколо розкішних форм моделі ходять плітки: кажуть, що Демі лягала під ніж для збільшення грудей і сідниць. Хоча сама Роуз це заперечує.

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Автор: Ірина Погоріла