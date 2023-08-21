Він не розуміє, чому українці так захоплено реагують на звичайний пост в соцмережах.

Український шоумен Слава Дьомін висловив нерозуміння, чому українці бурхливо відреагували на пост іноагента Максима Галкіна про трагедію в Чернігові. Він вважає, що на нас його пост ніяк не вплине.

Він додав, що якщо Галкін та інші іноагенти зберуть людей і зроблять так, щоб Росія більше не запускала в нас ракети, тоді він поаплодує їм. А поки він не розуміє захоплення українців від звичайного поста в соцмережах.

"Всі так захоплено пишуть про те, що Максим Галкін написав пост про Чернігів! Дякують йому, обіймають в коментарях... А нам що з того? Чого ви так радієте цьому посту? Ці пости нічого не дадуть ні нам, ні їм. Це моя думка. І я маю на неї право", - написав Дьомін в інста-сторіз.

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Він додав, що зовсім не проти того, щоб іноагенти писали про війну в Україні, але його дивує саме реакція українців на це.

"Сторіз не проти підтримки, а про те, що я не розумію нашого захоплення цими постами. Напевно, деякі з нас досі сподіваються, що у їхньої більшості (росіян, - УНІАН) включиться голова, і вони перестануть думати телевізорами", - підсумував шоумен.

Що Максим Галкін говорив про трагедію в Чернігові

Максим Галкін з болем написав про 6-річну дівчинку, яку вбили росіяни. Він сказав, що йому складно дивитися на знімки дитини, адже він розуміє, що малятко більше ніколи не посміхнеться.

"Літо, серпень, вихідні, місто, центр, театр, діти, смерть. Дівчинка маленька посміхалася, жила, сподівалася, сміялася, незважаючи ні на що. Ми не вибираємо час дитинства, ракети летять і летять, сирени виють, а дитинство йде. Живе маленька людина на порозі нового великого життя, а цій маленькій тендітній людині дорослі дядьки в медальках кажуть, мовляв, не буде у тебе цього великого життя, у нас інші плани, сьогодні твій останній день, супутні втрати", - написав артист.

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