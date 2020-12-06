Днями Google опублікував рейтинг найпопулярніших відео на YouTube в 2020 році.

Днями Google опублікував рейтинг найпопулярніших відео на YouTube в 2020 році. Саме пародія Дмитра та колеги Юлії Вербинець на пісню "Валентинка" посіла першу сходинку.

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"Король хайпа", саме так називають шанувальники свого кумира Дмитра Варварука, який активно працює над популяризацією україномовного контенту. Івано-Франківський блогер довів, що непосильна праця приносить дуже хороший результат.

"Ще на етапі ідеї, написання пісні, зйомки кліпу ми зрозуміли що наш пазл склався і це буде щось дуже круте і масштабне. Ми і близько не уявляли, що відео набере більше переглядів в Україні, це був справжній шок", - сказав Дмитро.

Однак, за словами Дмитра, це тільки початок. Блогер також поділився, що відкрив в Івано-Франківську власний офіс, де і працює з командою над втіленням своїх креативних ідей.

"Мене мотивує мета до якої я йду вже багато років. Хочу, щоб української мови в інтернеті було дуже багато, я намагаюся мотивувати людей переходити на неї, вести свої сторінки в соціальних мережах", - резюмував блогер.

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Автор: УНІАН