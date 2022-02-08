Співачка подражнила шанувальників кадром з нової фотосесії.

Опальна українська співачка Ані Дорак, яка вже кілька років живе і працює в Росії, подражнила фанатів кадром з нової фотосесії, де виконавиця позує без нижньої білизни.

Фото Лорак опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

"Все змінюється на краще, коли ти дозволяєш собі діяти і береш відповідальність за своє життя", - підписала знімок співачка.

Читайте такожАні Лорак анонсувала кліп із нареченим-репером у Росії: фани встомилися чекати (відео)На фото опальна артистка позує в яскраво-червоній велюровій сукні з широким розрізом на стегні, в якій видно оголену ногу співачки. Під сукню Лорак вирішила не надягати нижню білизну. Образ вона доповнила довгими сережками, червоною помадою в тон сукні, а на волоссі зробила гладку укладку, зібравши їх на потилиці.

"Яка шикарна статуеточка", "Червоний колір вам дуже до лиця... богиня!", "Діва без трусиків", "Кароліна Мирославівна, це пожежа!", "Ви дуже красива", "Червоний колір точно ваш. Дуже вам йде. Колір любові", "Зводиш з розуму", - захопилися шанувальники співачки в коментарях.

Нагадаємо, 43-річна Ані Лорак ще на початку року заявляла про майбутній тур по Україні. Так, 1 лютого зірка представила відеоанонс на концерти і оголосила, що їх буде не три, а чотири.

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