Виступи Лорак в Україні заплановані на травень 2022 року.

Популярна українська співачка, яка довгий час живе і працює в Росії, 43-річна Ані Лорак ще на початку року заявляла про майбутній тур Україною. Так, 1 лютого зірка представила відеозапрошення на концерти й оголосила, що їх буде не три, а чотири.

Як ідеться у повідомленні на офіційній сторінці співачки в Instagram, у Харкові зроблять не один (як планувалося раніше), а два концерти.

Зауважимо, що Лорак не насмілилася їхати на Західну Україну чи в Київ, вона виступить лише на Сході та Півдні. Концерти співачки викликали такий ажіотаж, що організаторам довелось робити додатковий у Харкові.

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"Кумир мільйонів, голос поколінь, неповторна діва – Ані Лорак. Довгоочікувані концерти в Україні. Харків – 20 травня. На численні прохання глядачів 19 травня додатковий концерт. Запоріжжя – 22 травня, Херсон – 23 травня", – йдеться в анонсі на сторінці Лорак.

"Дорогі мої, на ваші численні прохання – додаткові концерти шоу The Best Ukraine! З нетерпінням чекаю зустрічі з вами", - написала сама Ані Лорак.

Нагадаємо, з серпня 2021 року російська гастролерка Ані Лорак намагається повернутися до української публіки. Після двох аншлагових сольників в Одесі співачка зібралась у перший за 8 років тур Україною.

Свій тур Україною Лорак анонсувала в одному з інтерв'ю українським журналістам. Вона планує приїхати в Харків, Запоріжжя, Херсон у травні 2022 року. На Батьківщині Ані Лорак покаже програму The Best, в яку обіцяє взяти українські хіти - їх співачка не випускала 7 років. Першою за довгі роки стала пісня "Бачила".

Раніше, як писав УНІАН, Ігор Кондратюк різко засудив Ані Лорак за майбутній тур Україною. Її повернення він називав "середньовічною дикістю", "іспанським соромом", а згодом "хвойда-туром".

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