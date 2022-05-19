Журналіст оприлюднив нове фото на честь Дня вишиванки.

Український журналіст і телеведучий Дмитро Гордон оприлюднив нову фотографію в Instagram, на якій постав у білій вишиванці з червоним візерунком.

За ним, ймовірно, позувала його дружина Олеся Бацман, але її обличчя не видно, оскільки вона сховалася за головою Дмитра. При цьому видно тільки вінок. Складається враження, що цей вінок на голові у самого Гордона.

"З Днем вишиванки", - підписав фото журналіст.

Шанувальників насмішив цей знімок. Вони відзначили, що Дмитро досить симпатичний чоловік.

"Симпатюлька", "Ви ікона?", "Алмаз, не дати, не взяти", "Дмитро, вінки навчите нас плести?", "Дмитро, ви відростили волосся?", "Можна ставити на заставку в телефоні", - пишуть користувачі мережі в коментарях.

Нагадаємо, раніше Дмитро Гордон жорстко висловився про артистів-путіністів.

Вас також можуть зацікавити новини: