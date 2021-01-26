Уже 13 лютого о 18.30 на каналі «1+1» відбудеться прем'єра 12-го сезону екстремального тревел-шоу «Світ навиворіт» про Пакистан.

Поки глядачі чекають нових серій вражаючих пригод сміливих українських мандрівників, Дмитро Комаров продовжує розкривати секрети зйомок у Пакистані.

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За словами Дмитра, він уже кілька років замислювався про експедицію до цієї країни.

«Це була одна з країн мого списку бажань. Регіон колишньої британської Індії. До того ж в "Світі навиворіт" ми ще ніколи не показували консервативну мусульманську державу з суворими правилами життя. Для українців це абсолютно невідома країна», - прокоментував ведучий.

За традицією програми, у кожну експедицію Дмитро Комаров і Олександр Дмитрієв везуть з собою українські сувеніри - вишиванки, віночки, прикраси. А також традиційні продукти - сало, чорний хліб, різні напої. Але Пакистан став першою країною, в яку мандрівники не взяли українське сало, тому що в мусульманській країні свинину не їдять.

«Ми привезли з собою всі типи українських продуктів для приготування національних страв. Уперше взяли в експедицію білі сушені гриби, які збиралися на Чорногорському хребті в Карпатах. А також крупу, щоб варити традиційний банош. Я брав навіть нашу бринзу, приготовану гуцулами в сироварні, щоб банош був повноцінним», - поділився подробицями телеведучий.

Нові захоплюючі і ризиковані пригоди «Світу навиворіт» у Пакистані - дивіться в новому сезоні тревел-шоу вже з 13 січня о 18.30 на каналі «1+1».

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Автор: УНІАН