Актор не приховує свою обраницю.

Український актор Дмитро Ступка, який нині живе в Америці, опублікував нове фото з коханою. Дівчину звати Юлія Барабанова, вона співачка та власниця бренду одягу. У жінки є маленький син Марк.

Нещодавно закохані святкували її день народження у ресторані в Каліфорнії. Дмитро виклав фото, де вони сидять разом. Допис підписав лаконічно "Кохаю". Також зробив тег "Солодкі 16".

Реакція підписників

Підписники почали активно коментувати світлину.

Відео дня

"Ви дуже гарна пара. Будьте завжди такими щасливими",

"Приємно глянути, молодці"

"Котики - зайчики"

"Гарнюні"

До речі, вперше він показав дівчину в мережі влітку. Тоді Ступка написав під фото такий текст: "Дякую, що ти в мене є". Цікаво, що той пост прокоментувала колишня Дмитра - Поліна Логунова, написавши, що вони "Гарненькі".

Нагадаємо, Дмитро Ступка виїхав за кордон на початку повномасштабного вторгнення. Чоловік вже 2 роки живе в США, де зустрів нове кохання.

З екс-дружиною Поліною Логуновою він розлучився у 2023 році. Вони прожили разом 7 років. Причину колишнє подружжя не називає та наголошує, що залишилися у дружніх стосунках заради спільної доньки Богдани. До речі, з дівчинкою, яка теж зараз мешкає в Америці, Дмитро бачиться регулярно.

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