Український актор Дмитро Ступка, який нині живе в Америці, опублікував нове фото з коханою. Дівчину звати Юлія Барабанова, вона співачка та власниця бренду одягу. У жінки є маленький син Марк.
Нещодавно закохані святкували її день народження у ресторані в Каліфорнії. Дмитро виклав фото, де вони сидять разом. Допис підписав лаконічно "Кохаю". Також зробив тег "Солодкі 16".
Реакція підписників
Підписники почали активно коментувати світлину.
- "Ви дуже гарна пара. Будьте завжди такими щасливими",
- "Приємно глянути, молодці"
- "Котики - зайчики"
- "Гарнюні"
До речі, вперше він показав дівчину в мережі влітку. Тоді Ступка написав під фото такий текст: "Дякую, що ти в мене є". Цікаво, що той пост прокоментувала колишня Дмитра - Поліна Логунова, написавши, що вони "Гарненькі".
Нагадаємо, Дмитро Ступка виїхав за кордон на початку повномасштабного вторгнення. Чоловік вже 2 роки живе в США, де зустрів нове кохання.
З екс-дружиною Поліною Логуновою він розлучився у 2023 році. Вони прожили разом 7 років. Причину колишнє подружжя не називає та наголошує, що залишилися у дружніх стосунках заради спільної доньки Богдани. До речі, з дівчинкою, яка теж зараз мешкає в Америці, Дмитро бачиться регулярно.