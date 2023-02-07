Про це повідомила благодійна діджитал-платформа United24. Мета візиту знаменитості поки не розголошується.

В Україну прибув іменитий французький режисер, сценарист і актор Мішель Хазанавічус. Про це повідомила платформа United24, опублікувавши фото Хазанавічуса на тлі залізничного вокзалу в Києві.

"Мішель Хазанавічус, режисер фільму "Артист", володар премії "Оскар", прибув до Києва", - сказано в повідомленні.

Мета візиту знаменитості поки що не розголошується, але він цілком може стати новим послом платформи United24, оскільки вже неодноразово допомагав нашій країні.

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Наприклад, після деокупації Ізюму режисер організував аукціон, на якому завдяки продажу речей світових знаменитостей зібрав 250 тисяч євро (майже 10 мільйонів гривень). В ході аукціону Мішель Хазанавічус продав друкарську машинку з особистої колекції Тома Хенкса, косметичку Катрін Деньов, рідкісні плакати з автографами Наталі Портман та інше.

Хто такий Мішель Хазанавічус

55-річний французький режисер, сценарист і актор. Світової слави йому вдалося домогтися завдяки стрічці "Артист". Кінострічка в 2012 році була нагороджена "Оскаром" в номінації "Кращий фільм", а сам Хазанавічус отримав престижну статуетку за кращу режисерську роботу.

Нагадаємо, Євген Хмара зняв кліп у тунелі Київського метрополітену у супроводі оркестру ЗСУ.

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