Актриса не бачилася із мамою 2,5 роки.

Зірка серіалу "Кріпосна" Ксенія Мішина поділилася з фанами радісною та щемливою новиною. Вона зустрілася зі своєю мамою, яка мешкала у тимчасово окупованому Криму.

Заради зустрічі актриса та її матір прилетіли до Туреччини. Мішина чекала на неї в аеропорту, разом зі своїм сином. Момент зустрічі вона знімала на відео, яким потім поділилася у Stories.

Син Мішиної хвилювався та дуже хотів скоріше побачити бабусю. Коли ж він знайшов її поглядом, то одразу ж побіг. Хлопчик обіймав бабусю та щиро радів.

Сама актриса також не приховувала емоцій. Вона обіймала та цілувала маму, ледь стримуючи сльози.

"Ура, нарешті! 2,5 роки я не обіймала свою маму. А мій син свою бабусю", - розповіла Мішина.

Нині актриса та її мама відпочивають. Вони проводять час разом, гуляють та насолоджуються можливістю побути поруч. Втім, поки що Мішина не розповіла, що буде далі.

Актриса не стала розкривати подробиць зустрічі з мамою. Також Мішина не повідомила, куди після Туреччини відправиться її матір.

Хто така Ксенія Мішина

Ксенія Мішина - відома українська актриса. Вона знімалася, зокрема, у серіалі "Кріпосна". Окрім цього, Мішина брала участь у шоу "Холостячка", де за її серце боролися чоловіки. У фіналі актриса обрала коміка Олександра Еллерта, втім потім вони розійшлися.

Раніше Мішина розповідала, що її батьки залишилися жити у тимчасово окупованому Криму. За словами актриси, увесь цей час вони підтримували стосунки, вона за ними сумувала.

Вас також можуть зацікавити новини: