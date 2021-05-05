Дата весілля поки невідома / фото instagram.com/dillonbuss

Молодша дочка Демі Мур і Брюсса Вілліса Таллула виходить заміж.

Про це вона розповіла на своїй сторінці в Instsgram.

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Пропозицію 27-річній дочці знаменитих артистів зробив режисер Діллон Басс.

Дівчина також показала, як відбувся "той самий" момент пропозиції руки та серця. Діллон підніс коханій каблучку з каменем значних розмірів.

Діллон підніс коханій каблучку зі значним каменем / фото instagram.com/buuski

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Автор: Катерина Лиманська