Дата весілля поки невідома / фото instagram.com/dillonbuss
Молодша дочка Демі Мур і Брюсса Вілліса Таллула виходить заміж.
Про це вона розповіла на своїй сторінці в Instsgram.
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Пропозицію 27-річній дочці знаменитих артистів зробив режисер Діллон Басс.
Дівчина також показала, як відбувся "той самий" момент пропозиції руки та серця. Діллон підніс коханій каблучку з каменем значних розмірів.
Діллон підніс коханій каблучку зі значним каменем / фото instagram.com/buuski
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