Доктор Дре потрапив в реанімацію / instagram.com/drdre
Американський репер Доктор Дре потрапив в реанімацію в Лос-Анджелесі.
Про це повідомляє TMZ.
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Зараз 55-річний музикант відчуває себе краще, попри те, що у нього діагностували аневризму головного мозку. При цьому медики поки не розуміють, що саме викликало кровотечу.
Хто такий Доктор Дре:
- Доктор Дре прославився як учасник гангста-реп-групи N. W. A, а після розпаду він почав сольну кар'єру
- Також він заснував власний лейбл Aftermath Entertainment
- Його статок оцінюється в 800 мільйонів доларів
- У 2018 році Доктор Дре увійшов до топ-10 найбільш високооплачуваних реперів у світі за версією Forbes
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