У Доктора Дре діагностували аневризму головного мозку.

Американський репер Доктор Дре потрапив в реанімацію в Лос-Анджелесі.

Про це повідомляє TMZ.

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Зараз 55-річний музикант відчуває себе краще, попри те, що у нього діагностували аневризму головного мозку. При цьому медики поки не розуміють, що саме викликало кровотечу.

Хто такий Доктор Дре:

Доктор Дре прославився як учасник гангста-реп-групи N. W. A, а після розпаду він почав сольну кар'єру

Також він заснував власний лейбл Aftermath Entertainment

Його статок оцінюється в 800 мільйонів доларів

У 2018 році Доктор Дре увійшов до топ-10 найбільш високооплачуваних реперів у світі за версією Forbes

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Автор: УНІАН