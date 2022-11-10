Дорофєєва відповіла на "гострі" коментарі.

Українська співачка Надя Дорофєєва поділилася з шанувальниками романтичними фотографіями зі своїм коханим Михайлом Кацуріним.

У кадрі пара сидить в кафе і ніжно цілується. Таке фото знаменитість підписала дуже лаконічно: "Моменти". Однак фоловери не прийшли в захват від цього знімка.

Хейтери атакували Надю Дорофєєву

Роман Дорофєєвої і Кацуріна викликає у користувачів мережі нерозуміння, як колишнє подружжя Надя і Вова Дантес, Міша і Даша Кацуріни могли обмінятися партнерами.

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"Геніально! Помінялися партнерами"

"Дантес на фото просто вогонь"

"Якщо дружина дарує вам незабутні емоції і робить вас щасливим, то не важливо, чия це дружина"

"Зрозуміло, що особисте життя - не справа сторонніх. Але чомусь симпатія до Дорофєєвої пропала. Була світла дівчина. Сім'ї хороші. А тепер якоюсь підлістю і непорядністю віддає"

"Огидно просто. З другом чоловіка"

"Друзі, чувак відпочиває від дітей, сімейної рутини... Відпочине і повернеться в сім'ю, до дружини"

Однак Надя Дорофєєва не стала мовчати. Вона відповіла на найколючіші коментарі хейтерів.

Надя Дорофєєва і Михайло Кацурін: історія стосунків

У березні 2022 року стало відомо про розлучення Наді Дорофєєвої та Володимира Дантеса. В цей же час про розставання повідомили Міша і Даша Кацуріни. Пізніше стало відомо, що у Наді і Міші роман.

Покинута Кацуріна вирішила втішитися в обіймах Дантеса. Пізніше і їхня дружба переросла в більш серйозні стосунки.

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