Українська співачка Надя Дорофєєва поділилася з шанувальниками романтичними фотографіями зі своїм коханим Михайлом Кацуріним.
У кадрі пара сидить в кафе і ніжно цілується. Таке фото знаменитість підписала дуже лаконічно: "Моменти". Однак фоловери не прийшли в захват від цього знімка.
Хейтери атакували Надю Дорофєєву
Роман Дорофєєвої і Кацуріна викликає у користувачів мережі нерозуміння, як колишнє подружжя Надя і Вова Дантес, Міша і Даша Кацуріни могли обмінятися партнерами.
- "Геніально! Помінялися партнерами"
- "Дантес на фото просто вогонь"
- "Якщо дружина дарує вам незабутні емоції і робить вас щасливим, то не важливо, чия це дружина"
- "Зрозуміло, що особисте життя - не справа сторонніх. Але чомусь симпатія до Дорофєєвої пропала. Була світла дівчина. Сім'ї хороші. А тепер якоюсь підлістю і непорядністю віддає"
- "Огидно просто. З другом чоловіка"
- "Друзі, чувак відпочиває від дітей, сімейної рутини... Відпочине і повернеться в сім'ю, до дружини"
Однак Надя Дорофєєва не стала мовчати. Вона відповіла на найколючіші коментарі хейтерів.
Надя Дорофєєва і Михайло Кацурін: історія стосунків
У березні 2022 року стало відомо про розлучення Наді Дорофєєвої та Володимира Дантеса. В цей же час про розставання повідомили Міша і Даша Кацуріни. Пізніше стало відомо, що у Наді і Міші роман.
Покинута Кацуріна вирішила втішитися в обіймах Дантеса. Пізніше і їхня дружба переросла в більш серйозні стосунки.