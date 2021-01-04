Артистка відпочиває з чоловіком Дантесом на Балі.

Популярна українська співачка Надя Дорофєєва, яка почала сольну кар'єру, похвалилася фігурою, показавши фото з відпочинку на Балі.

Читайте такожБез брів і вій: Алла Пугачова налякала фото без макіяжуНа опублікованому в Instagram у stories фото артистка позує в сірому роздільному купальнику. Пляжне вбрання ефектно підкреслило ідеальну фігуру Дорофєєвої.

У кадрі впадають у вічі не тільки підтягнутий живіт артистки й соковиті груди, але і її татуювання.

Розпад гурту "Время и Стекло": що відомо

Українські артисти Надя Дорофєєва і Льоша "Позитив" Завгородній підтвердили, що їхній дует "Время и Стекло" припинить існування.

За словами Позитива, учасники дуету продовжать свою діяльність окремо.

Український репер Потап, який протягом 10 років був продюсером "Время и Стекло", прокоментував інформацію про розпад групи.

19 листопада 2020 року екс-учасниця гурту "Время и Стекло" Надя Дорофєєва вирушила в сольне плавання під псевдонімом DOROFEEVA. Артистка представила свій дебютний кліп на трек Gorit.

Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram

Автор: Ольга Робейко