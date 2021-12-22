Блогерка опублікувала чуттєве фото після розлучення з Ігорем Пустовітом.

Українська блогерка-мільйонниця Саша Бо вперше після скандальногт розлучення з Ігорем Пустовітом показала фоловерам нового хлопця. До цього знаменитість приховувала його обличчя.

Чуттєве фото пари з’явилося в Instagram блогерки.

Читайте також"Можу помилятися": Ігор Пустовіт розповів про стосунки із Сашею Бо після скандального розривуОбранцем Саші став її колишній одногрупник з Івано-Франківська - стоматолог Платон Тарнавський. Блогерка поділилася романтичним кадром з коханим, на якому він її ніжно обіймає та цілує.

"Така довга та цікава історія", - коротко прокоментувала знімок блогерка.

Фоловери Саші Бо зазначили, що вона дуже схожа зі своїм новим обранцем, а також побажали парі щастя.

Як повідомляв УНІАН, 20 грудня відомі українські блогери Саша Бо та Ігор Пустовіт офіційно розлучилися. Пара була у шлюбі 6 років. Вони виховують двох синів.

Після оголошення про розлучення обидва блогери публічно обмінялися образами та звинуваченнями. Саша поскаржилася, що Ігор шантажував, що розповість про її хворобу - булімію. Водночас чоловік заявив про постійні приниження з боку екс-коханої.

Саша Бо після розриву з Ігорем Пустовітом вперше показала свого нового бойфренда. Дівчина опублікувала ролик, на якому вони сидять на балконі. Саша вмостилася на руки молодої людини і пила біле вино. Потім пара поцілувалася.

Екс-чоловік Саші - Ігор Пустовіт - також довго не нудьгував. Після розриву він практично одразу показав свою нову дівчину. Вони вже встигли разом відпочити в Греції.

Згодом українська блогерка-мільйонниця Софія Стужук заінтригувала фоловерів романтичними кадрами з колишнім чоловіком своєї колеги та подруги Саші Бо - Ігорем Пустовітом. Пара разом відпочивала у Буковелі.

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