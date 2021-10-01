У липні на сцені фестивалю Atlas Weekend співак MELOVIN здійснив камінг-аут. Телеканал М1 не випустили епізод з поцілунком в ефір.

Епатажний український співак, учасник Євробачення 2018 MELOVIN (Костянтин Бочаров) поскаржився на музичний канал M1.

Як написав виконавець на своїй сторінці в Instagram, телеканал відмовляється показувати його новий кліп "Таємний знак". За словами артиста, все це нібито через його нещодавній камінг-аут.

Читайте такожMELOVIN розповів, коли усвідомив свою сексуальну орієнтацію"На превеликий жаль моїх фанів, кліп "Таємний знак" так і не з'явиться на екранах головного музичного телеканалу країни!" - нарікає MELOVIN.

Він зазначив, що це рішення було передбачуваним після "випадкової" ситуації з відсутністю в трансляції частини його перформансу на Atlas Weekend і камінг-ауту на головній сцені.

"Я пройшов з вашим телеканалом довгу історію відкритого булінгу, відкритих образ і принижень на мою адресу від не менш шанованого генерального директора телеканалу! І це лайно я теж пройду", - повідомив співак.

Новий кліп MELOVIN "Таємний знак": дивитися онлайн

MELOVIN здійснив камінг-аут: що відомо

MELOVIN здійснив камінг-аут під час виступу на фестивалі Atlas Weekend у Києві 5 липня. Прямо на сцені співак публічно підтримав представників ЛГБТ і поцілував спочатку дівчину, а потім хлопця. Потім він розгорнув прапор ЛГБТ. Але ці кадри вирізали з прямого ефіру.

Автор: Ольга Робейко