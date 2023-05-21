Блогерка продовжує виправдовуватися, заявляючи, що громадськість нібито не так зрозуміла її слова.

Публіка досі обговорює скандал за участю народного артиста України Віктора Павліка, і його дружини, блогерки Катерини Репяхової. Так, Катя показала у себе в Instagram-stories, як чоловік везе її по Південному мосту в Києві - вона заявила, що для цього у них є спеціальний пропуск, тому міст, який закритий з минулого року як режимний об'єкт, - задоволення не для всіх.

Пропуск після публікації відео Репяхової у Віктора Павліка з ганьбою відібрали, пояснивши йому і дружині, що знімати режимні об'єкти під час війни - заборонено. Однак на Катю продовжує литися хейт, на який та намагається гідно відповідати.

Зараз Репяхова заявила, що пропуск у чоловіка нібито не забрали, а "вилучили для перевірки на справжність".

Відео дня

"В тому і проблема, що всі думають так, як думаєте ви, адже ЗМІ так це подали. А ви послухайте відео і що я в ньому говорю. Там мови про подарунок у вигляді пропуску не йшло. Цей пропуск чоловіка, який він має дуже давно. І його забрали для перевірки автентичності. Патрульні поліції не уповноважені відразу виявити як, ким, навіщо був виданий пропуск і чи взагалі він справжній", - написала блогерка у відповіді підписниці під одним з постів.

Нагадаємо, військові поставили на місце Павліка і його дружину після скандалу з проїздом по мосту.

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