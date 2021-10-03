За словами Катерини Репяхової, діти Павліка ще жодного разу не прийшли до них у гості.

Дружина українського артиста Віктора Павліка і за сумісництвом його концертний директор Катерина Репяхова в інста-сторіз розповіла, що старші діти її чоловіка досі не прийшли до них у гості, щоб познайомиться з молодшим братом Мішею.

При цьому дівчина не знає, чому вони не хочуть побачити їх молодшого сина, який до того ж для Репяхової став первістком. Також вона розповіла, що її сестра прилетіла з Ізраїлю разом зі своїми дітьми, щоб познайомитися з малюком.

Відзначимо, що в день народження маленького Міші старші діти Віктора Павліка написали радісні пости в Instagram. Наприклад, син Олександр написав: "Ласкаво просимо до нас".

Читайте такожЗМІ дізналися, що принц Вільям виступив проти хрестин дочки брата в ЛондоніНагадаємо, днями Віктор Павлік та Катерина Репяхова вперше показали обличчя свого сина. Також артист говорив, що переживає через велику різницю у віці зі своїм молодшим сином Михайлом.

"Постійно про це думаю. Я розумію, що якщо мені зараз 55 років, то коли Міші буде 20, мені - 75. Дай Бог дожити до цього віку, я сподіваюся. Катя каже: "Доживеш"", - сказав тоді артист.

Вас також можуть зацікавити новини:

Автор: Діана Могилєвич