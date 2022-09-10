Дружина переможця "Голосу країни" поділилася цією інформацією з підписниками.

Дружина переможця "Голосу країни" Романа Сасанчина Іванна розповіла, як батьки співака відреагували на їхню різницю у віці. Як відомо, дівчина старша за свого обранця на чотири роки.

У себе в Instagram-stories вона зізналася, що зараз з цим немає ніяких проблем, але ось до того, як батьки познайомилися зі своєю майбутньою невісткою, питання все ж були.

"До нашого знайомства таке собі ставлення було до мене і мого віку. А зараз все ок", - написала Іванна.

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Зазначимо, Роману Сасанчину - 20 років, а Іванні - 24 роки. Вони виховують спільну дочку Елізабет - дівчинка народилася в грудні минулого року.

Нагадаємо, дружина переможця "Голосу країни" Сасанчина зізналася, що хоче ще одну дитину.

Також УНІАН писав, що Роман Сасанчин з дружиною оголосили про плани повінчатися.

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