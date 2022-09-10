Дружина переможця "Голосу країни" Романа Сасанчина Іванна розповіла, як батьки співака відреагували на їхню різницю у віці. Як відомо, дівчина старша за свого обранця на чотири роки.
У себе в Instagram-stories вона зізналася, що зараз з цим немає ніяких проблем, але ось до того, як батьки познайомилися зі своєю майбутньою невісткою, питання все ж були.
"До нашого знайомства таке собі ставлення було до мене і мого віку. А зараз все ок", - написала Іванна.
Зазначимо, Роману Сасанчину - 20 років, а Іванні - 24 роки. Вони виховують спільну дочку Елізабет - дівчинка народилася в грудні минулого року.
Нагадаємо, дружина переможця "Голосу країни" Сасанчина зізналася, що хоче ще одну дитину.
Також УНІАН писав, що Роман Сасанчин з дружиною оголосили про плани повінчатися.